Masrawy logo white

أول يونيو.. مواعيد عمل جديدة لمنافذ شركات الاتصالات

06:59 م الإثنين 31 مايو 2021
أول يونيو.. مواعيد عمل جديدة لمنافذ شركات الاتصالات

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتب- علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور لتكون كالتالي:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وقال الجهاز إن مواعيد العمل هذه تأتي تماشيا مع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتباراً من أول يونيو 2021.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات غلق المحال مجلس الوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1007

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

599

متعافون اليوم

261666

إجمالي الإصابات

15047

إجمالي الوفيات

191332

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس.. وهذه الظاهرة تقلل الشعور بالحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا