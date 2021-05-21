الجرام يتخطى 800 جنيه.. أسعار الذهب تقفز 9 جنيهات في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 9 جنيهات للجرام الواحد خلال تعاملات الأسبوع، مع زيادة أسعار الخام عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 803 جنيهات للجرام مقابل 794 جنيهًا الجمعة الماضي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 688.3 جنيه للجرام، وعيار 24 نحو 917.7 جنيه للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6424 جنيها.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة أسعار المعدن الثمين عالميًا، والذي بحلول الساعة الواحدة ظهر اليوم بلغ نحو 1878 دولارا للأوقية.

وتتجه أسعار الذهب عالميًا، لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوما بتراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة مع انحسار بواعث القلق من تقليص إجراءات الفيدرالي الأمريكي.

وبحلول الساعة 09:14 بتوقيت جرينتش، اليوم الجمعة، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1876.70 دولار للأونصة، مع مكاسب 1.9% للأسبوع.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1877.90 دولار للأونصة.

ويحوم الدولار قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه وهو يتجه لتكبد خسارة أسبوعية في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.