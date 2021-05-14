كيف تغيرت أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع عيد الفطر؟

04:03 م الجمعة 14 مايو 2021
كيف تغيرت أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع عيد الفطر؟

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، ليرتفع الجرام الواحد 4 جنيهات، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضية.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 794 جنيهًا مقابل 790 جنيها للجرام، الجمعة الماضية.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 نحو 681 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 907 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6352 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب 7.4 دولار في الأوقية بنسبة صعود بلغت 0.41% خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام جلسة أمس، ليسجل سعر الأوقية 1834.1 دولار، في الساعة 1:27 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب عيد الفطر سعر جرام الذهب عيار 18

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