تعرف على الأسعار الجديدة لجميع أنواع البنزين بعد زيادتها 25 قرشًا

09:58 ص الجمعة 23 أبريل 2021
تعرف على الأسعار الجديدة لجميع أنواع البنزين بعد زيادتها 25 قرشًا

أسعار الوقود

كتب- أحمد السيد:

قررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، والإبقاء على أسعار الوقود الأخرى دون تغيير.

وبحسب بيان وزارة البترول فإن أسعار البنزين أصبحت كالتالي:

بنزين 80: 6.50 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه.

بنزين 92: 7.75 جنيه بدلا من 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه بدلا من 8:50 جنيه.

كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه/طن.

وستكون هذه الأسعار سارية حتى نهاية يونيو المقبل، موعد إجراء المراجعة الدورية لأسعار الوقود.

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