تعرف على الأسعار الجديدة لجميع أنواع البنزين بعد زيادتها 25 قرشًا
كتب- أحمد السيد:
قررت الحكومة رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشًا، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم الجمعة، والإبقاء على أسعار الوقود الأخرى دون تغيير.
وبحسب بيان وزارة البترول فإن أسعار البنزين أصبحت كالتالي:
بنزين 80: 6.50 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه.
بنزين 92: 7.75 جنيه بدلا من 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه بدلا من 8:50 جنيه.
كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه/طن.
وستكون هذه الأسعار سارية حتى نهاية يونيو المقبل، موعد إجراء المراجعة الدورية لأسعار الوقود.
الخبر التالى:بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على سعر لتر السولار
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
219774
عدد المصابين
-
165348
عدد المتعافين
-
12914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
145298809
عدد المصابين
-
123285811
عدد المتعافين
-
3083923
عدد الوفيات
إعلان