بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على سعر لتر السولار

10:18 ص الجمعة 23 أبريل 2021
بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على سعر لتر السولار

أرشيفية

كتبت– شيماء حفظي:

قررت الحكومة تثبيت أسعار السولار في مصر خلال الثلاثة شهور المقبلة، عند نفس أسعاره الحالية.

وقالت وزارة البترول في بيان اليوم الجمعة، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشًا، ذلك للربع "أبريل/يونيو"، وفقًا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

وبحسب البيان، فإنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا؛ ليصبح بنزين 80 بسعر 6,50 جنيه للتر، و7,75 جنيه للتر البنزين 92، و8,75 جنيه للتر البنزين 95.

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