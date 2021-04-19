بالأسعار والماركات.. أسعار المراوح ترتفع 10% مع دخول فصل الصيف

كتبت-دينا خالد:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، إن أسعار المراوح ارتفعت بنحو 10%، مع بداية دخول فصل الصيف.

وأضاف هلال، لمصراوي، أن الأسعار ارتفعت نتيجة زيادة أسعار بعض الخامات وارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة الطلب مع دخول فصل الصيف.

وأشار هلال أن أسعار المراوح السقف تتراوح بين 400 جنيه و450 جنيها، بحسب المقاس والماركة.

ويتراوح سعر المروحة ستاند بين 355 و850 جنيهًا، بحسب هلال.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار المراوح في السوق المصري حسب الماركات.

مروحة ستاند تورنيدو 16 بوصة، 4 ريشة بلاستيك مزودة بـ 3 سرعات لون أسود EFS-111M بسعر 700 جنيه.

مروحة ستاند تورنيدو عمود 16 بوصة، 4 ريشة بلاستيك مزودة بـ 3 سرعات لون أسود EFS-111T بسعر 825 جنيها.

مروحة ستاند تورنيدو 16 بوصة، 4 ريشة بلاستيك مزودة بـ 3 سرعات لون أسود TSF-16W بسعر 610 جنيهات.

توشيبا ستاند 16 بوصة 4 ريشة بلاستيك، بريموت كنترول بسعر 620 جنيها.

مروحة ستاند 18 بوصة من إكاي وتأتي بمتوسط سعر 399 جنيها.

مروحة سبيريت ستاند وتأتي بمتوسط سعر 375 جنيها.

مروحة نوفال عمود وتأتي بمتوسط سعر 375 جنيها.

سعر مروحة أريون عمود وتأتي بمتوسط 379 جنيها.

وجاءت أسعار مراوح السقف كالآتي.

سعر مروحة سقف توريندو 56 إنش، بقدرة 270 لفة في الدقيقة ولها 3 شفرات فقط، حوالي 449 جنيها.

سعر مروحة سقف فريش 56 إنش لها 5 سرعات مختلفة وبدقة 300 لفة في الدقيقة فقط 299 جنيها.

سعر مروحة الباشا تابع لضمان ماركة فريش تعمل بقوة 40 وات ولها 3 سرعات مختلفة، 949 جنيها.

سعر مروحة آتا لها 5 سرعات 255 جنيها

سعر مروحة سقف من فريش 56 انش ذات لون أبيض 349 جنيها.

سعر مروحة سقف بثلاث ريش معدنية من تورنيدو 56 بوصة وسعرها 439 جنيها.

سعر مروحة سقف باناسونيك موديل 1098 جنيها

سعر مروحة سقف فكتوريا من فريش 2194 جنيها.

سعر مروحة جنرال تك 56 بوصة 5 سرعات 374 جنيها

سعر مروحة سقف يونيون إير 3 سرعات 369 جنيها.

سعر مروحة فريش السقف كاريوكا 579 جنيها.

سعر مروحة فريش ديسك ماجيك بسعر 369 جنيها.