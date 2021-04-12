"تنظيم الاتصالات" يوجه شركات المحمول بإتاحة استخدام تطبيقات متحدي الإعاقة مجاناً

كتب- علاء حجاج:

وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول، بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بمتحدي الإعاقة مع بداية شهر رمضان الكريم.

وقال الجهاز في بيان اليوم الاثنين، إنه يستهدف ضمان سهولة نفاذ المستخدمين من متحدي الإعاقة إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزأ لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

وتهدف مبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من متحدي الإعاقة البصرية والسمعية والتي تساعدهم في تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الإنترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول.

وطالب الجهاز من كافة شركات الاتصالات توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من متحدي الإعاقة.

جدير بالذكر أن التطبيقات التي تضمنتها مبادرة الجهاز تقدم مجموعة من الخصائص المتنوعة كخاصية التعرف على الأشياء والعملات والقارئ الإلكتروني والمحادثات التلقائية مع متطوعين مبصرين من خلال تقنية المحادثات المرئية عبر الإنترنت.

وتضم قائمة التطبيقات الخاصة بمتحدث الإعاقة البصرية في المبادرة كل من Be My Eyes ، TapTapSee، CASH READER وتعمل على مختلف أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، أما لمتحدي الإعاقة السمعية فقد تم إتاحة تطبيق Wasel مجانًا وهو تطبيق خاص بالاستعلام عن المرافق الحكومية وخدمات الطوارئ من خلال لغة الإشارة عبر تقنية الفيديو.