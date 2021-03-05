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هل يُلغى الراوتر القديم؟.. كل ما تريد معرفته عن "راوتر we الجديد".. (س وج)

03:26 م الجمعة 05 مارس 2021
هل يُلغى الراوتر القديم؟.. كل ما تريد معرفته عن "راوتر we الجديد".. (س وج)

راوتر "WE" الجديد

كتب- علاء حجاج:

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات "WE"، الثلاثاء الماضي، أجهزة راوتر جديدة، في عددٍ من فروعها للعملاء الجدد والحاليين.

ويدعم جهاز الراوتر الجديد سرعات عالية جداً سواء سلكية أو لا سلكية.

ويعد راوتر "WE" الجديد "Super vectoring AC1200" هو جهاز جديد على السوق المصري من صناعة شركة هواوي، ويدعم سرعات عالية من خلال تكنولوجيا متقدمة في المجال اللا سلكي والحماية، كما يتيح للعملاء الوصول إلى سرعات تصل إلى 200 ميجابايت، مقارنة بـ100 ميجابايت في الراوتر السابق "VDSL".

ويطرح "مصراوي"، تفاصيل التعامل على الراوتر الجديد، ومصير الراوتر القديم لدى المستهلكين..

ماذا يفعل العملاء القدامى بالراوتر القديم؟

قالت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة لا تفرض الراوتر الجديد على العملاء القدامى، ويحق لهم الاستفادة بخدمات الإنترنت الأرضي بنفس الراوتر القديم.

وأضافت المصادر لـ"مصراوي" أنه يمكن للعملاء القدامى شراء الراوتر الجديد نقدًا، أو بنظام الدفعات الشهرية مقابل 11.4 جنيه شهريا، ولكن لا يمكنه استبدال الراوتر القديم بجديد.

وأوضحت المصادر، أنه في حال حصول العميل على راوتر قديم بنظام الدفعات الشهرية عليه أن يسدد باقي ثمنه قبل الحصول على الراوتر الجديد بنظام الدفعات الشهرية، أما في حال رغب العميل في شراء الراوتر الجديد نقدًا فيمكنه ذلك حتى لو كان حاصلا على راوتر قديم بنظام الدفعات الشهرية.

ما هي مواصفات راوتر "WE" الجديد؟

• يدعم الجهاز سرعات إنترنت تصل إلى "200Mbps"، وهو ما يعني أنه يدعم ترددين "GHZ 2.4 و5GHZ"، وبالتالي يدعم سرعات أعلى لا سلكيا.

• عدد المستخدمين المتاح لهم استخدام شبكة الـ"WIFI" حوالي 64 جهازًا في نفس الوقت.

• مزيد من الاستقرار اللا سلكي.

• تغطية لا سلكية عالية المدى.

كم يبلغ سعر الراوتر الجديد؟

614 جنيهًا، إضافة إلى ضريبة على القيمة المضافة؛ ليصل السعر الإجمالي إلى 700 جنيه.

وفي حالة الحصول على الراوتر بنظام المدفوعات الشهرية، سيُسدد العميل 11.4 جنيه شهريًا، منها 10 جنيهات مقابل الإيجار، و1.4 جنيه ضريبة على القيمة المضافة.

هل يحصل عملاء "WE" القدامى على الراوتر الجديد؟

الراوتر سيكون متاحًا للعملاء الجدد والحاليين الذين لم يحصلوا على راوتر من الشركة.

ما شروط الحصول على الراوتر الجديد؟

حددت الشركة عدة شروط للحصول على الراوتر الجديد وهي كالتالي:

- لن يستطيع عملاء "WE" الجدد الحصول على الراوتر الآخر "Mid-End VDSL"، حيث إن راوتر "Super vectoring AC 1200"، بديل؛ عنه لدعم السرعات العالية من خلال تكنولوجيا متقدمة في المجال اللا سلكي والحماية.

- يحق للعميل الحصول على راوتر واحد فقط بمدفوعات شهرية وعدد جهازين نقدًا.

- استلام راوتر "WE" الجديد وتفعيله بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 2 مارس.

- على العميل الحاصل على راوتر "Mid-End" بنظام المدفوعات الشهرية شراء الراوتر "Rent to sold" حسب مدة المدفوعات الشهرية حتى يمكن له الحصول على راوتر "WE" الجديد "Super vectoring AC 1200" بنظام المدفوعات الشهرية.

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