انخفاض البلطي والجمبري.. تعرف على أسعار السمك اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي والجمبري خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، انخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا، اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس ليتراوح بين 21 و23 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، وانخفض سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وظل سعر كيلو الكابوريا ثابتا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وهي نفس أسعار الجمعة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.