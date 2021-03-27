ننشر الخطة الزمنية للبريد لتطوير المكاتب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي

كتب - علاء حجاج:

تعمل الهيئة القومية للبريد على تطوير البنية التحتية لمكاتب البريد لمكينة خدماتها بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن التوسع في نشر مكاتب البريد المتنقلة "سيارات البريد" وماكينات الصراف الآلي "ATM".

وحصلت "مصراوي" على الخطة الزمنية للبريد المصري لتطوير المكاتب وتحديثها وكذلك نشر ماكينات الصراف الآلي ATM والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقل للعام 2021.

وبحسب الخطة، تنوي الهيئة القومية للبريد تطوير ورفع كفاءة نحو 1500 مكتب بريد بنهاية العام الجاري مقسمة كالتالي " 100 مكتب في فبراير و150 مكتب في كل شهر بداية من مارس وحتى مايو، و50 مكتب في يونيو، و300 مكتب مقسمين على شهري أغسطس وسبتمبر و600 مكتب مقسمين على أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بواقع 200 مكتب كل شهر.

بالنسبة لخطة نشر ماكينات الصراف الآلي ATM فتخطط الهيئة لتوزيع 1000 ماكينة خلال العام الجاري بداية من شهر يونيو المقبل، وبحسب الخطة الزمنية للهيئة تم تقسيمها كالتالي " 400 ماكينة ATM مقسمين على شهري يونيو ويوليه، و400 ماكينة مقسمين على أشهر أغسطس وحتى نوفمبر بواقع 100 ماكينة لكل شهر، و200 ماكينة خلال شهر ديسمبر" ليصل الإجمالي إلى 1000 ماكينة.

وبحسب الخطة الزمنية التي حصلت عليها مصراوي، تنوي الهيئة القومية للبريد نشر 30 كشك للخدمات البريدية خلال العام الجاري 2021، وقسمت الهيئة خطة نشر الأكشاك البريدية بواقع 5 أكشاك من كل شهر خلال الشهور التالية " فبراير - أبريل - يونيو - أغسطس - أكتوبر - ديسمبر".

فيما تنوي الهيئة نشر نحو 60 سيارة متنقلة للخدمات البريدية بواقع سيارة في شهر فبراير الماضي، و10 سيارات في أبريل المقبل و49 سيارة في أغسطس المقبل.

وكانت الهيئة القومية للبريد طورت العام الماضي أكثر من 850 مكتب بريد، فيما نشرت نحو 700 ماكينة ATM وتخطط لزيادتها إلى 1700 ماكينة بنهاية العام الجاري.