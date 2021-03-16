كوكاكولا تستهدف التوسع في مصر وضخ مليار جنيه استثمارات في 2021

كتبت – شيماء حفظي:

تستهدف شركة كوكاكولا التوسع في استثماراتها في مصر خلال العام الجاري، من خلال إضافة خطوط إنتاج، وزيادة عدد منتجاتها في السوق المصري.

وقال معتز عبد الرحمن مدير عام شركة كوكاكولا اتلانتيك اندستريز مصر، في تصريحات صحفية على هامش توقيع بورتوكول مع وزارة السباب والرياضة أمس، إن الشركة ستضخ هذا العام استثمارات بنحو مليار جنيه، ضمن خطتها الاستثمارية المقدرة بنحو 5 مليارات جنيه في الفترة من 2020 إلى 2025.

وتركز الشركة على مشروعاتها في مجال المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع شركاء من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية إضافة إلى الجهات الحكومية، وفقا لما قاله عبد الرحمن.

وتأثرت الشركة خلال العام الماضي، بتداعيات أزمة كورونا، حيث تراجعت المبيعات مقارنة بالعام 2019، نتيجة الإجراءات الاحترازية والعمل من المنزل وفرض حظر التجول، خلال العام 2020، فيما تأمل أن تقترب مبيعاتها العام الجاري من مستويات ما قبل الجائحة، وفقا للمدير العام.

وقال عبد الرحمن، إن الشركة تضخ استثمارات في مصانعها وخدماتها بعيدا عن الأرباح لأنها "تستثمر اليوم من أجل الغد، خاصة وأن السوق المصري سوق تجاري رائع وواعد"، مشيرا إلى أن يتم توظيف الاستثمارات في زيادة أسطول التوزيع ومنافذ البيع وإمداد التجار بالثلاجات.

وتسير الشركة من خلال خطتها الاستراتيجية للاستثمار في مصر، لتتحول إلى شركة "مشروبات" تتضمن المياه والألبان والعصائر وليس فقط منتجات المياه الغازية.

وأضاف عبدالرحمن، أن شركة كوكاكولا العالمية لديها نحو 500 منتج متنوع تتضمن إنتاج القهوة والشاي، ومنتجات للجيم، والمشروبات الرياضية.

وتعمل الشركة في مصر من خلال 6 مصانع وتوفر نحو 11 ألف فرصة عمل مباشرة، وتنتج 16 منتجا بعلامات تجارية متنوعة أبرزها" كوكاكولا، فانتا، سبريت، كراش، سبورت كولا، دساني، راني، شويبس، باربيكان".