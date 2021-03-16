ننشر زيادات الحافز الإضافي لموظفي الحكومة بحسب الدرجة الوظيفية



كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من يوليو المقبل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الوزير، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021 زيادة الحافز الإضافى الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة كالتالي:

- 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

- 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

- 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

- 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.

- 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

- 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

وقال الوزير إنه يستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب البيان.

وتأتي زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن توجيهات الرئيس السيسي أمس للحكومة ووزارة المالية والتي تضمنت أيضا رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين إحداهما دورية لبعض هؤلاء العاملين والأخرى خاصة للباقي منهم، وترقية المستحقين منهم، وزيادة المعاشات بنسبة 13%.

ويأتي ذلك ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2021-2022 والتي يبدأ تطبيقها في أول يوليو المقبل، حيث بحث الرئيس ملامح هذا المشروع خلال اجتماعه أمس الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية برئاسة الجمهورية.