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وزير الاتصالات يصدر قرارًا بتعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة "إيتيدا"

01:17 م السبت 13 مارس 2021
وزير الاتصالات يصدر قرارًا بتعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة "إيتيدا"

عمرو طلعت وزير الاتصالات

كتب- علاء حجاج:

أصدر عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتعيين أعضاء جدد من ذوى الخبرة بمجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"؛ على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 مارس 2021 ولمدة عام.

وشمل القرار تعيين كل من:

المهندس ماجد محمد محمود إبراهيم نائب الرئيس والمدير العام لمركز التميز بشركة ديل تكنولوجيز"Dell Technologies "K، وريم إدوارد إبراهيم أسعد نائب رئيس شركة سيسكو "Cisco" فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهشام سيد رمضان هدارة رئيس مجلس إدارة شركة "ساى وير للأنظمة " Si-Ware Systems.

وضمن المعينين إنجى أسامة حسين وهدان رئيس قطاع الموارد البشرية والعلاقات العامة بالبنك العربى الإفريقى AAIB ، وأحمد عيسى طه أبو حسين الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى CIB، وأمير محمد شريف محمود الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "بشر سوفت " BasharSoft.

ويضم مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" أيضا ممثلين عن كل من مجلس الدولة، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ورئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، ووزارة المالية وذلك طبقاً لقانون إنشاء الهيئة رقم 15 لسنة 2004.

عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا

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