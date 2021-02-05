تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات بأول جمعة في فبراير

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الطماطم والبطاطس، في سوق العبور، خلال تعاملات الجمعة الأول من شهر فبراير 2021، مقارنة بأسعار الجمعة الأخير من يناير.

وخلال الأسبوع، تراجع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا، وانخفض سعر كيلو البطاطس 20 قرشا، في سوق الجملة بمدينة العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات سوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.6 جنيه، بتراجع 40 قرشا.

البطاطس بين 1 و2 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.