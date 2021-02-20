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شركات تكنولوجيا عالمية تتقدم بمقترحاتها للائحة حماية البيانات الشخصية لوزارة الاتصالات

12:57 م السبت 20 فبراير 2021
شركات تكنولوجيا عالمية تتقدم بمقترحاتها للائحة حماية البيانات الشخصية لوزارة الاتصالات

عمرو طلعت وزير الاتصالات

كتب- علاء حجاج

تقدم عدد من شركات التكنولوجيا العالمية بمقترحاتها وتوصياتها الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية إلى اللجنة المختصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار جوزيف إدوارد.

وذكر بيان من مكتب محرم وشركاه للسياسات العامة ومكتب أدسيرو للاستشارات القانونية والمحاماة اليوم السبت إنه التوصيات تمت بمشاركة أكثر من 15 شركة عالمية تعمل في مصر من ضمنها: جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون، وفودافون، وفيسبوك، وتويتر، وماستركارد، وآي بي أم، وأوبر، وكريم لشبكات النقل الذكي، وأوليكس وساب.

وأشاد محمد عبد الجواد، شريك مكتب أدسيرو للاستشارات القانونية، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المعنية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وحرصها على التشاور مع الشركات العالمية لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية ولضمان توافق الإطار التنظيمي المصري مع اللائحة العامة لحماية البيانات - الصادرة من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه أشار مصطفى محرم الرئيس التنفيذي لمكتب محرم للسياسات العامة إلى أهمية خروج لائحة حماية البيانات بشكل متوافق مع المعايير الدولية وذلك لدعم تنافسية مصر في جذب استثمارات مباشرة في مشروعات البنية التحتية للإنترنت.

وقال إن الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بحماية البيانات والحوسبة السحابية هي أول ما يتم مراجعتها من جانب الشركات العالمية قبل اتخاذ أية قرارات استثمارية بخصوص انشاء مراكز بيانات.

وزارة الاتصالات حماية البيانات الشخصية شركات تكنولوجيا عالمية

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