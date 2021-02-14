ارتفاع طفيف في مؤشر البورصة الرئيسي ببداية تعاملات اليوم

كتبت-شيرين صلاح:

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.01% إلى مستوى 11547 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.01% إلى مستوى 11546 نقطة، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.