ارتفاع طفيف في مؤشر البورصة الرئيسي ببداية تعاملات اليوم
كتبت-شيرين صلاح:
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.01% إلى مستوى 11547 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.01% إلى مستوى 11546 نقطة، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
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