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ارتفاع طفيف في مؤشر البورصة الرئيسي ببداية تعاملات اليوم

10:13 ص الأحد 14 فبراير 2021
ارتفاع طفيف في مؤشر البورصة الرئيسي ببداية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت-شيرين صلاح:

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.01% إلى مستوى 11547 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.01% إلى مستوى 11546 نقطة، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

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