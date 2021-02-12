زيادة الجمبري .. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر السمك البلطي، والمكرونة السويسي خلال تعاملات الأسبوع الثاني من فبراير الجاري، بينما ارتفعت أسعار الجمبري واستقر البوري، في تعاملات الأسبوع بسوق العبور لتجارة الجملة.

وهبط سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال الأسبوع، ليتراوح بين 20 و21 جنيهًا

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.

بينما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال الأسبوع، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو الجمبري خلال الأسبوع 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيهًا.

وظل سعر السمك البوري، مستقرا عند نفس أسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 45 و51 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.