انطلاق الدورة الثامنة عشر لمعرض إيجي بلاست للكيماويات يناير المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنطلاق الدورة الثامنة عشر من معرض إيجي بلاست لعام 2022 خلال الفترة من 9 و12 يناير المقبل.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأربعاء، فإن المعرض يعتبر الحدث الأول محليا وقاريا، حيث يستضيف ما يزيد عن 22 ألف زائر و300 شركة عارضة محلية ودولية.

ويصل عدد الشركات المحلية 62 شركة حتى تاريخه وقابلة للزيادة، ونحو 270 شركة أجنبية.

وقال أبو المكاروم، إن المجلس سيدعم مشاركة بين ١٢و٣٠ شركة متناهية الصغر باعتبارهم نواة للتصدير.

وأشار أبو المكارم، إلى أن المجلس طالب بإضافة معرض إيجي بلاست المقام خلال الفترة من 9 و١٢ يناير ضمن بعثات المشترين.

ولفت إلى ما ذكرته الهيئة العامة للمعارض أنها وبالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات قامت بطلب تعديل البند الخاص بتنفيذ بعثات المشترين على المعارض التي تنظمها الهيئة، وأنه قد تم العرض علي نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بحيث تقوم الهيئة بالإشراف على بعثات المشترين وليس تنظيم تلك المعارض التي تقام على هامشها البعثات، حيث أن المعرض تنظمه الهيئة، وبالتالي لا يمكن قبول بعثة المشترين على هامشه.

وأشار إلى دعوة المجلس لوزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة إدراج بعض البنود من منتجات البلاستيك كاملا إلى المجلس كما هو متدرج تحت غرفة الصناعات الكيماوية، حيث يرفض المجلس انتقال هذه البنود التابعة للكيماويات إلى مجلس آخر يختص في الأصل بالكتب والمصنفات الفنية وليس له أي علاقة بالبلاستيك حيث يضر المصدرين.