أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

كما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.