أسعار الخضروات والفاكهة بنهاية 2021: ارتفاع الكوسة وانخفاض الفلفل

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ما بين 50 قرشا و3.5 جنيه للكيلو.

وانخفضت أسعار كيلو الفلفل الرومي البلدي والبسلة والبرتقال واليوسفي، بينما ارتفع سعر الخيار والكوسة والباذنجان، سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بالجمعة الماضي.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة، اليوم، عند مستوى الجمعة الماضي بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 و 4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و8.25 جنيه، بزيادة بين 50 قرشا و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و 7 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و 4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.