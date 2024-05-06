هل تراجعت أرباح مجموعة ويستباك المصرفية؟

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أعلنت مجموعة ويستباك بانكنج كورب المصرفية الأسترالية، اليوم الاثنين، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 34ر3 مليار دولار أسترالي "2ر2 مليار دولار أمريكي" بما يعادل 6ر91 سنتا أستراليا مقابل 4 مليارات دولار، بما يعادل 7ر107 سنتا خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغ صافي دخل فوائد القروض في المجموعة خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 13ر9 مليار دولار، مقابل 11ر9 مليار دولار خلال العام الماضي.

وتراجع إجمالي دخل المجموعة من غير فوائد القروض إلى 46ر1 مليار دولار مقابل 89ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وقالت المجموعة، إنها تعتزم صرف توزيعات نقدية عادية مؤقتة بمعدل 75 سنتا للسهم.

كما تعتزم صرف توزيعات نقدية خاصة بمعدل 15 سنتا للسهم، وسيتم صرف كل من التوزيعات العامة والخاصة يوم 25 يونيو المقبل لحملة الأسهم المسجلين حتى 10مايو الحالي.

في الوقت نفسه رفعت المجموعة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم المعلن عنه في وقت سابق بقيمة مليار دولار أسترالي إلى 5ر2 مليار دولار.