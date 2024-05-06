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تعرف على أسعار البيض اليوم الاثنين بشم النسيم (موقع رسمي)

11:16 ص الإثنين 06 مايو 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الاثنين في شم النسيم، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويرصد مصراوي في هذه السطور أسعار البيض بأنواعه وفقاً لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 154.67 جنية.

كرتونة البيض البلدي: 168.33 جنيه.

أسعار البيض شم النسيم مجلس الوزراء البيض
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