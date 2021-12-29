هبوط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت-شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 6 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب تراجع المعدن عالميا.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 527 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 678 جنيها للجرام.

وانحفض سعر الذهب عيار 21 إلى 791 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 904 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6328 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1805 دولارات للأوقية، بانخفاض طفيف 0.08%، في الساعة 9:07 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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