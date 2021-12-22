تقرير: صادرات البرتقال المصري ستواصل غزو العالم رغم تحديات الإنتاج

كتبت-ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تحافظ مصر على مكانتها كأكبر مُصدر للبرتقال في العالم خلال الموسم 2021-2022 رغم التحديات التي تلاقي الإنتاج والصادرات.

وقال التقرير، إن صادرات البرتقال المصري الطازج من المتوقع أن تتراجع بنسبة 13.2% إلى 1.59 مليون طن في الموسم 2021-2022 مقابل 1.84 مليون طن في موسم 2020-2021.

ويرجع التقرير انخفاض الصادرات إلى تراجع الإنتاج نتيجة الظروف المناخية غير المواتية.

ويتوقع التقرير أن ينخفض إنتاج مصر من البرتقال بنسبة 16% إلى 3.3 مليون طن خلال الموسم الجديد مقارنة بالموسم الماضي.

ورفع التقرير توقعاته لإنتاج البرتقال الموسم الماضي إلى 3.9 مليون طن، مع زيادة الإنتاج نظرًا لارتفاع المحصول والظروف المناخية التي ساعدت تحديدًا في وقت الإزهار.

لكن رغم تراجع الإنتاج والصادرات من البرتقال المصري المتوفع، إلا أن مصر ستظل المصدر الأول للبرتقال في العالم في الموسم 2021- 2022.

ويعتبر البرتقال من أهم أنواع محاصيل الموالح المزروعة في مصر، ويمثل 80% من هذه المحاصيل، وتزرع مصر أصنافًا عدة من البرتقال.

وخلال الموسم الماضي وصل البرتقال المصري إلى 111 دولة مقابل 104 دول في موسم 2019-2020.

ويتوقع التقرير أن تظل روسيا والسعودية وهولندا والهند وبنجلاديش والإمارات والصين والمملكة المتحدة وأوكرانيا وعمان، هم أكثر الدول المستقبلة للبرتقال المصري خلال الموسم الجديد.

وبحسب التقرير فإن الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص نجحا في فتح أسواق جديدة مثل نيوزيلندا والبرازيل واليابان وأخرى خلال السنوات الأخيرة، وهو ما سيدفع لزيادة الصادرات فيما بعد.

وقال إن نجاح سياسة مصر التصديرية للبرتقال تسببت في أن تصبح أكبر مصدر للبرتقال في العام خلال الخمس سنوات الماضية، بكمية إجمالية تصل إلى 9.17 مليون طن.