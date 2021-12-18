قفز 15 جنيهًا في يومين.. سعر الذهب في مصر اليوم بتعاملات المساء

كتبت – شيماء حفظي:

استقر سعر الذهب في مصر اليوم السبت، بحلول التعاملات المسائية، عند نفس مستوى التعاملات الصباحية.

ومع افتتاح تعاملات التعاملات، خسر الذهب نحو 6 جنيهات، متأثرا بالتراجع الكبير في سعر الخام عالميا مع نهاية تعاملات أمس في البورصة الدولية.

وتعطل البورصة عالميا التداول على أسعار الذهب، خلال يومي السبت والأحد، وتعود للعمل يوم الاثنين.

وكان الذهب قفز 15 جنيهًا خلال تعاملات الخميس والجمعة، ليرتفع 15 جنيها لسعر الجرام من 780 إلى 795 جنيهًا قبل أن تعود للانخفاض اليوم إلى 789 جنيهًا مع بداية اليوم، وهي نفس الأسعار بحلول الساعة 4.30 عصرا.

أسعار الذهب اليوم

استقر أسعار الذهب عيار 14 عند 526 جنيها للجرام.

وثبت سعر الذهب عيار 18 عند 676 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 عند 789 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 901 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 6312 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا في نهاية جلسة تعاملات أمس الجمعة، إلى مستوى 1798 دولارا للأوقية، بعدما كان تخطى 1807 دولار للأوقية.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار، وذلك بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن إنهاء مشترياته من السندات خلال فترة كورونا في مارس المقبل.

وقالت الوكالة، إن المستثمرون ينتظرون الآن القرارات السياسية من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

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