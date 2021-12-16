ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات بشكل طفيف، وصعد الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه أمس، بسبب ارتفاع المعدن عالميا.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات، مع تصنيعهم لمشغولات أخف وزنا كهدايا للكريسماس لجذب الزبائن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 520 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 669 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 781 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 893 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6248 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس إلى حوالي 1783 دولارا للأوقية، بارتفاع بلغت نسبته 0.39%، في الساعة 8:47 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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