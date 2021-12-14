سوديك: صفقة الاستحواذ الإماراتية شهادة ثقة لصلابة الاقتصاد المصري

كتب- عبدالقادر رمضان

قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك العقارية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن استحواذ تحالف (الدار العقارية - القابضة) الإماراتي على حصة الأغلبية في الشركة، هو شهادة ثقة لصلابة الاقتصاد المصري، وما يوفره من فرص كبيرة للاستثمار.

"هذا أكبر استثمار أجنبي يدخل القطاع العقاري المصري، وبالتأكيد سيكون إضافة قوية للسوق المصري، لأننا نتحدث عن مستثمر قوي، وطويل الأجل، يعتزم التوسع والاستثمار في مصر"، بحسب ما قاله شريف.

واستحوذ التحالف الإماراتي على نحو 85.5% من أسهم سوديك مقابل نحو 6.1 مليار جنيه، وجرى تنفيذ الصفقة في البورصة اليوم.

وقال شريف إن شركة الدار العقارية التي تمتلك 70% من التحالف، لديها خبرة قوية في السوق العقاري في أبوظبي، وتدير تجمعات عقارية وأصولا كبيرة، وستسهم في نقل خبراتها للسوق المصري، هذا إلى جانب شركة القابضة (ADQ) التي تحوز 30% من التحالف، وهي تعتبر صندوقا سياديا مملوكا لحكومة أبوظبي.

وأضاف العضو المنتدب لسوديك أن التحالف يرى أن سوديك هي منصة قوية يمكنه من خلالها التوسع في السوق المصري وتوسيع رقعة مشروعاتها.

وقال شريف إنه لا نية لشطب الشركة من البورصة بعد صفقة الاستحواذ، وإن الشركة ستحتفظ بعلامتها التجارية دون تغيير.

وكانت الدار العقارية أعلنت في مارس الماضي، لأول مرة عن رغبتها في شراء حصة في سوديك، مقابل سعر يتراوح بين 18 و19 جنيها (1.1-1.2 دولار).

وتقدم التحالف بالعرض في سبتمبر لشراء نسبة تصل إلى 90% ولا تقل عن 51%، وجرى رفع سعر العرض إلى 20 جنيها (1.3 دولار) للسهم.

وقال العضو المنتدب لسوديك، إن "دخول مستثمر استراتيجي طويل الأجل، سيضيف الكثير لشركة سوديك والقطاع العقاري المصري". وتوقع أن تنعكس الصفقة بشكل إيجابي على سعر سهم الشركة في البورصة.

وقال شريف: "هذه أول مرة في سوديك يكون هناك مساهم رئيسي بحصة تصل إلى 85%، بعد أن كانت الأسهم موزعة على عدد من المساهمين المحليين والأجانب، وأعتقد أن هذه ميزة للشركة مع وجود مساهم رئيسي استراتيجي في مجلس الإدارة".

وذكر شريف أن تحالف (الدار- القابضة) لديه رؤية لتوسيع مشروعات سوديك، "لكن من المبكر الحديث عن توسع خارجي، لا زلنا ننتظر تشكيل مجلس الإدارة الجديد المتوقع في يناير المقبل، لاعتماد الخطط المستقبلية".

وأشار إلى أن وفدا من التحالف سيزور مصر في الأيام المقبلة من أجل التعرف أكثر على الشركة وفريق الإدارة وبحث خططهم المستقبلية.