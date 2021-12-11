"My NTRA".. تطبيق هاتفي يسمح بمعرفة عدد خطوط المحمول المسجلة باسمك

كتب-علاء حجاج:

كثيرا ما يواجه العديد من مستخدمي المحمول في مصر مشكلة تتعلق بتسجيل بعض خطوط المحمول ببياناتهم دون علمهم ودون أن يكونوا مالكين حقيقين للخط، والعكس أحيانا يحدث، وهو أن يكون مالك الخط ولكن البيانات المسجلة لدى الشركة هي بيانات شخص أخر.

وأطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق My NTRA التفاعلي، الشهر الماضي من أجل تيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات.

وفي عدة خطوات بسيطة يمكنك الاستعلام عن الأرقام المسجلة باسمك وبياناتها.

وبعد تسجيل بياناتك على التطبيق، يمكنك الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات.

وأول هذه الخدمات هو إظهار كافة خطوط المحمول المسجلة ببيانات صاحب الحساب على التطبيق، كما يحتوي تطبيق My NTRA الجديد على عدد من الخدمات التفاعلية للمستخدمين من الأفراد والتي تتمثل في الآتي:

الخدمة الأولى "منظومة الشكاوى"

يستطيع المستخدم من خلالها تصعيد شكوى لجهاز تنظيم الاتصالات من مشغل الخدمة في حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها.

الخدمة الثانية "نقل الأرقام"

يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن حالة طلب التحويل بين الشبكات بنفس الرقم والذي أصبح يتم مجانًا وخلال 24 ساعة.

الخدمة الثالثة "اختبار سرعة الإنترنت"

تمكن المستخدم من اختبار وقياس سرعة خدمات الإنترنت المتصلة بالهاتف المحمول سواء من خلال الــWiFi أو الإنترنت المحمول.

الخدمة الرابعة "خريطة الجودة للمشغلين"

تتيح للمستخدم معرفة مستوى جودة خدمات الصوت والبيانات بالمنطقة التي يحددها بواسطة خريطة تفاعلية، لتمكينه من الحصول على الخدمة الأفضل له.

الخدمة الخامسة "تعريفتي"

يستطيع المستخدم من خلالها الاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية للمحمول، وأيضًا التعرف على كافة الباقات والأنظمة الأنسب لقدرته الشرائية أو الاستهلاك الشهري الخاص به لدى شركات المحمول العاملة بالسوق المصري.

خدمات أخرى

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتطبيق أيضا عددا من الخدمات الأخرى منها دليل كامل عن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بالسوق المصري، وقسم "أرقام تهمك" والذي يحتوي على قائمة بكافة الأرقام المختصرة لخدمات الطوارئ وللجهات الحكومية، وقسم "منافذ البيع" والذي يتضمن دليل عن توزيع أماكن منافذ بيع المشغلين.

ويتضمن التطبيق قسما لخدمات الشركات والذي يمكن من خلاله إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكتروني.

وتشمل هذه الخدمات خدمات اعتماد النوع، وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة مسبقًا.

وللاستفادة من كافة الخدمات التفاعلية للتطبيق، يتطلب من المستخدم التسجيل من خلال تقديم البيانات الصحيحة المتمثلة في رقم الهاتف المحمول والرقم القومي الخاص به.

ويمكن تحميل تطبيق My NTRA لمستخدمي أنظمة تشغيل Android من خلال المتجر الإلكتروني Play Store، ولأنظمة تشغيل iOS من خلال المتجر الإلكتروني App Store، ويدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية وفقًا لإعدادات اللغة بالهاتف المحمول.

لتحميل التطبيق لمستخدمي الـ Android: اضغط هنا

لتحميل التطبيق لمستخدمي الـ iOS: اضغط هنا