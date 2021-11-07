الغرف التجارية: انخفاض مستمر لأسعار الدواجن والبيض.. وقريبا ستعود لطبيعتها

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة انخفضت بشكل مستمر منذ الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، وفي طريقها للعودة لمعدلات الأسعار الطبيعية خلال أيام بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف في بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الأحد، أن ذلك يأتي استجابة من الأسواق للجهود المشتركة التي بذلتها الغرف التجارية بالتعاون مع الحكومة لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق.



وذكر أن تقارير متابعة الأسواق التي أعدتها الغرف التجارية بالمحافظات كشفت عن انخفاض أسعار كل من الدواجن الحية البيضاء والبلدية بنسب تتراوح بين 5% و15% على مستوى كافة المحافظات ليصل سعرها الحالي إلى حوالي 29 جنيها للكيلوجرام وفي طريقها للعودة للمعدلات السعرية الطبيعية.

كما انخفض سعر البيض البلدي الأبيض بحدود 8%، ليتراوح سعر الكرتونة بين 47 و55 جنيها مقارنة بـ 60 جنيها خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع سعر بيض المائدة الأحمر بحدود 7% بعد انخفاض مستمر دام على مدار الثلاثة أشهر السابقة، وفقا للعربي.

وأوضح العربي أن الأسواق شهدت العديد من الجهود الحكومية والخاصة للسيطرة على الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض السلع الغذائية وكان على رأسها الدواجن والبيض والخضروات والفاكهة.

وأشار إلى أن من بين هذه الجهود تعاون وزارة التموين مع القطاع الخاص لطرح بيض المائدة والذي يشكل أهمية كبيرة للأسرة المصرية خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، والدواجن ومنتجاتها بمنافذ بيع السلع التموينية ومنافذ جمعيتي لتوفير إتاحة لتلك السلع.

كما رفعت الشركات الوطنية حجم إنتاجها لتوفير حجم عرض مناسب من تلك السلع يتناسب مع حجم الطلب عليها للسيطرة على ارتفاع الأسعار والذي كان نتيجة مجموعة من المتغيرات غير الاعتيادية التي طرأت على الأسواق، بحسب العربي.



وقال العربي إن اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات كان يتابع حركة الأسواق على مدار الساعة للتأكد من استجابة الأسواق لجهود تنظيم انسيابية السلع وأسعارها من خلال مجموعة من لجان متابعة الأسواق بالغرف التجارية على مستوى كافة المحافظات.



وأضاف أن أسعار اللحوم والأسماك استقرت خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه، كما شهدت أسعار معظم السلع الغذائية ثباتا على مستوى شهري، بينما ارتفعت أسعار الزيوت نتيجة ارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية بنسبة تراوحت بين 5 و10%.



وحول أهم المتغيرات التي شهدتها الأسواق خلال الشهر الماضي، شهدت معظم المحافظات استقرارا في أسعار كافة السلع الغذائية ومنتجات الألبان واسعار البقوليات والأرز والمكرونة والمسلي والسكر إلا أن بعض الأقاليم شهدت ارتفاعا في سعر السكر وصل إلى حوالي 26% في بعض المحافظات، وارتفاعا في أسعار الزيوت بحدود 11%، وفقا للعربي.

وذكر العربي أن أسعار المخبوزات والبقوليات شهدت ثباتا سعريا في أغلب المحافظات، كما انخفضت في بعضها بحوالي 5% على أساس شهري.

وحول الخضر الطازجة، كانت حركة الأسواق في الحدود الطبيعية طبقا لآليات العرض والطلب والعروات الزراعية التي تحدد حجم الإنتاج حيث تمت ملاحظة انخفاض في أسعار كل من الطماطم والفاصوليا والكرنب والخيار والبطاطس، بينما شهدت بعض الأنواع ارتفاعات طفيفة مثل البامية والفلفل والثوم، بحسب البيان.

وفي الفاكهة شهدت الأسواق تراجعا جماعيا للعديد من الأصناف وتراجعت أسعار العنب والبرتقال والبطيخ والموز، وفي تباين لظروف العرض و الطلب ودخول موسم جديد ارتفعت بعض أنواع الفاكهة الموسمية والمستوردة.

كما شهدت الأسواق الشهر الماضي استقرارا في أسعار الأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والأحذية والمنتجات الجلدية والأدوات المنزلية، ومن المتوقع أن يشهد الشهر الحالي انخفاضا في أسعار تلك المنتجات نتيجة العروض المستمرة للتخفيضات والتي ستستمر حتى بداية الشهر المقبل، وفقا للعربي.

وساد الاستقرار أسعار منتجات الحدايد والبويات والأخشاب والأثاث المنزلي والمكتبي، والمنظفات، والكيماويات، والأدوات الصحية، والأدوية.