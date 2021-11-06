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ارتفاع الحمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق الجملة

10:43 ص السبت 06 نوفمبر 2021
ارتفاع الحمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق الجملة

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، ليتراوح بين 22 و27 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح اليوم بين 30 و55 جنيها، وهو سعر أمس.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 90 و160 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري، في سوق العبور لتجارة الجملة، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار السمك الأسماك المأكولات البحرية سوق الجملة

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