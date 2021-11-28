"التضامن" تكشف خطورة ختان الإناث في إطار حملتها لمناهضة العنف ضد النساء

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا تكشف خطورة "ختان الإناث"، في إطار حملتها الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.

وكتبت الوزارة: "ختان الإناث جريمة.. عائلات كتير توقفت عن العادة دي.. أنتوا كمان لازم توقفوها".

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك تحت شعار "انتوا أبطال أسرتكم"، وبدأت الحملة من اليوم الخميس الماضي وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق ١٠ ديسمبر من كل عام.

وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة منها المواطنين الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، كما تتضمن الحملة عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.