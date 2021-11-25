إيهاب واصف: نسعى لإعفاء المشغولات من رسم التثمين لزيادة صادرات الذهب

كتبت - شيرين صلاح:

قال إيهاب واصف، رئيس شركة كريستيان للمعادن الثمينة، وعضو غرفة الصناعات المعدنية، إن المطالبة بإعفاء رسم التثمين على المشغولات الذهبية على رأس أولويات المجلس الجديد الفترة المقبلة، بما يساهم في زيادة حجم صادرات الذهب.

وأوضح واصف أن محافظ البنك المركزي أعلن إعفاء رسم التثمين على السبائك ولم يتم إعفاء رسم التثمين على المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بشكل عام، وهو ما ستعمل عليه الغرفة الفترة المقبلة.

وأصدر على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بإلغاء رسوم التثمين على صادرات الذهب الخام، والاكتفاء بالفحص فقط خلال نوفمبر الماضي.

وكان البنك المركزي، قرر فى خطاب رسمى موجه إلى مصرف أبوظبي الإسلامى، الاكتفاء ببيان الدمغة الصادر من مصلحة دمغ المصوغات والموزاين، دون الحاجة إلى اعتماد فواتير شحنات الذهب المزمع تصديرها من المصلحة “الفحص- التثمين”، وذلك بشرط تطابق الوزن الإجمالي والصافي الوارد بكل من الفاتورة وبيان الدمغة الخاص بالشحنة.

وأوضح واصف، أن تصدير المشغولات أفضل من تصدير المشغولات، مشيرًا إلى تصدير المشغولات يوفر عملة أجنبية للبلاد ويزيد من عدد العمالة لدى مصنعين الذهب.

وسجل حجم صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة نحو 839 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2021 مقابل 2.481 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بتراجع 66%.

وصدرت مصر ذهب وحلي وأحجار كريمة لنحو 32 دولة منهم 9 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي شملت كلا من تونس, وزامبيا، وهولندا، وشيلي، وغيانا الفرنسية، والعراق، والنيجر, واتحاد ماليزيا ملايو سابقا، والصين الشعبية، بحسب بيان المجلس التصديري للصناعات المعدنية.

وقال واصف، إن إنشاء شعبة لمصنعين الذهب تربط بين مصنعين الذهب والتجار وحل المشكلات التي تواجههم من أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة، وكذلك استخراج وتسهيل وتجديد تراخيص للمصنعين للمصانع الجديدة، والاستعانة ببعض متخصصين تصميمات الذهب من الخارج وذلك لوجود عجز في العمالة بمصر ببعض التخصصات، لذا سيتم الاستعانة بهم لتدريب العمال المصريين أو إرسال العمال بعثات للخارج لتدربيهم على التقنيات الجديدة.