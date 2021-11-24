ارتفاع البلطي والكابوريا.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهاً واحداً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.