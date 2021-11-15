سعر الذهب اليوم في مصر يعوض خسارته الصباحية ويرتفع 4 جنيهات للجرام

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في الصباح، بقيمة بلغت 4 جنيهات في الجرام، ليعود إلى نفس المستوى الذي سجله خلال تعاملات أمس، متأثرًا بتقلبات سعر الذهب اليوم عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 542 جنيهًا للجرام.

بلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 697 جنيهًا للجرام.

ارتفعت أسعار الذهب عيار 21 إلى 813 جنيهًا للجرام.

سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 929 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6504 جنيهات.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب العالمي في منتصف تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.1% ليسجل سعر الأوقية 1863 دولارًا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب