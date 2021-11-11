أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس لبعض الأصناف، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و27 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

ووصل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و50 جنيها، و سعر كيلو الجمبري بين 90 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.