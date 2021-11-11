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أسعار الخضر والفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

10:04 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
أسعار الخضر والفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة اليوم الخميس لعدد من الأصناف، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البطاطس 2.5 جنيه و5 جنيهات.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة أسعار الخضروات سوق العبور

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