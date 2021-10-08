75 قرشا زيادة منذ بداية 2021.. رحلة أسعار البنزين في سنتين (تسلسل زمني)

كتبت – شيماء حفظي:

رفعت الحكومة أسعار البنزين، اليوم الجمعة، للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري على التوالي، وزاد سعر اللتر 25 قرشًا على مشتقات البنزين والغاز الطبيعي للسيارات.

ومنذ عامين تطبق الحكومة، آلية التسعير التلقائي، التي تعتمد على الأسعار العالمية للنفط وسعر الدولار في السوق المحلي، وهما مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وتعمل الآلية التي طبقت أول مرة في أكتوبر 2019، على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

ويستعرض مصراوي، قرارات الحكومة في 9 اجتماعات للجنة تسعير الوقود منذ بداية تطبيق سياسة التسعير الجديدة:

1 – أكتوبر 2019

بدأت لجنة تسعير الوقود، تطبيق سياسة التسعير ربع السنوية في أكتوبر 2019، وكان أول قرار للجنة خفض أسعار المنتجات البترولية 25 قرشًا وتثبيت السولار، وكانت الأسعار حينها 6.5 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، وسعر السولار 6.75 جنيه.

2 – يناير 2020

ثاني اجتماع للجنة تسعير الوقود، وقررت في هذا الاجتماع تثبيت الأسعار لتظل كما كانت خلال الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2019.

3- أبريل 2020

ثالث اجتماع للجنة، وقررت فيه خفض لتر البنزين 25 قرشا، وتثبيت السولار، وأصبحت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

4– يوليو 2020

رابع اجتماع للجنة، وقررت تثبيت الأسعار عند نفس مستوياتها، واستقرت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

5 – أكتوبر 2020

خامس اجتماع للجنة وقررت فيه أيضا تثبيت الأسعار، وظلت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

6 – يناير 2021

سادس اجتماع للجنة، وقررت تثبيت الأسعار للمرة الثالثة على التوالي، عند 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

7– أبريل 2021

سابع مرة تجتمع فيها لجنة تسعير الوقود وقررت زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا للتر، وتثبيت أسعار السولار.

وأصبحت الأسعار بدءًا من اليوم وحتى نهاية يونيو كالتالي: 6.5 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

8 – 23 يوليو 2021:

كان هذا الاجتماع الثامن للجنة، وقررت فيه زيادة الأسعار للمرة الثانية 25 قرشًا إضافية، مع استمرار تثبيت السولار.

وأصبحت الأسعار بنزين 80: 6.75 جنيه، وبنزين 92 بـ 8 جنيهات للتر، وبنزين 95 أصبح سعره 9 جنيهات، والسولار 6:75 جنيه دون تغيير.

9 – 8 أكتوبر 2021:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية، زيادة الأسعار للمرة الثالثة، 25 قرشًا، لتشمل منتجات البنزين والغاز الطبيعي المستخدم في السيارات، مع استمرار تثبيت السولار.

وأصبحت أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة 7 جنيهات للتر بنزين 80، و8.25 جنيه للتر بنزين 92، وبلغ سعر البنزين 95 إلى 9.25 جنيه للتر، ولتر الغاز الطبيعي للسيارات 3.75 جنيه، والسولار 6:75 جنيه دون تغيير.

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة مرة أخرى، في يناير 2022، لتحديد الأسعار الجديدة، وفقا للآلية التي تطبق لمدة 3 شهور.