أسعار الذهب العالمية تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
هبطت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.49%، مقارنة بختام جلسة أمس، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1751.4 دولار، في الساعة 9:34 صباحا بتوقيت القاهرة، بانخفاض 8.9 دولار عن مستواه في ختام أمس.
وكان سعر أوقية الذهب سجل 1760 دولارًا في ختام جلسة أمس.
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