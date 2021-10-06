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أسعار الذهب العالمية تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:16 ص الأربعاء 06 أكتوبر 2021
أسعار الذهب العالمية تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.49%، مقارنة بختام جلسة أمس، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1751.4 دولار، في الساعة 9:34 صباحا بتوقيت القاهرة، بانخفاض 8.9 دولار عن مستواه في ختام أمس.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1760 دولارًا في ختام جلسة أمس.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب أوقية الذهب

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