أسعار الذهب العالمية تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.49%، مقارنة بختام جلسة أمس، وذلك للجلسة الثانية على التوالي، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1751.4 دولار، في الساعة 9:34 صباحا بتوقيت القاهرة، بانخفاض 8.9 دولار عن مستواه في ختام أمس.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1760 دولارًا في ختام جلسة أمس.