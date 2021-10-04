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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:21 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.24% إلى مستوى 10392 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات جلسة أمس الأحد بنسبة 1.43% إلى مستوى 10366 نقطة.

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