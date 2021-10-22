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أسعار الطماطم والفاصوليا تتراجع في سوق العبور خلال أسبوع

11:43 ص الجمعة 22 أكتوبر 2021
أسعار الطماطم والفاصوليا تتراجع في سوق العبور خلال أسبوع

سوق الخضار

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وبينها الطماطم والفاصوليا، بينما ارتفع سعر البطاطس، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر كيلو الطماطم خلال الأسبوع 25 قرشا، ليتراوح اليوم الجمعة بين 2.5 و4.5 جنيه، كما انخفض سعر كيلو الفاصوليا 2 جنيه مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
ووفقا لأسعار سوق العبور، سجل سعر كيلو البطاطس اليوم بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه مقارنة بالجمعة الماضي.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
البطاطس بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه.
البصل بين 2 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 2 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.
الرمان بين 4 و7 جنيهات.
المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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