أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، وزاد سعر الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.



وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 و ارتفع اليوم إلى 780 جنيهًا مقابل 778 جنيهًا، أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 669 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 891 جنيهًا، وسجلت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6240 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.20%، ووصل سعر الأوقية إلى 1785.6 دولار في الساعة 12:47 ظهرًا بتوقيت القاهرة.