تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح اليوم بين 40 و60 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و150 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.