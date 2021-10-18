تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، إلى مستوى 11152 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 1.45% إلى مستوى 11155 نقطة.
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