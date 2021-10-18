تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، إلى مستوى 11152 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 1.45% إلى مستوى 11155 نقطة.