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تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:31 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، إلى مستوى 11152 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.2%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 1.45% إلى مستوى 11155 نقطة.

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