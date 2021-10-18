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زيادة البطاطس والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:29 ص الإثنين 18 أكتوبر 2021
زيادة البطاطس والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات


كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس، والفاصلوليا، والفلفل الرومي البلدي بين 25 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر الباذنجان البلدي والكانتلوب بين 50 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس 5 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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