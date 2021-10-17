تغطية طرح شركة "إي فاينانس" أكثر من 61 مرة

كتبت-ياسمين سليم:

أعلنت إدارة البورصة المصرية تغطية الطرح العام لحصة من شركة إي فاينانس، للاستثمارات المالية والرقمية 61 مرة، بنهاية الاكتتاب على أسهم الشركة اليوم الأحد.

وقالت البورصة إن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بلغت عدد 1,581,643,348 سهم وبالتالي فقد تم تغطية الطرح العام 61.36 مرة تقريبًا.

وبدأ الطرح العام لأسهم شركة إي فاينانس بدءًا من 10 الشهر الجاري واستمر حتى اليوم، بسعر حده الأقصى 13.98 جنيه للسهم، وبلغ حجم شريحة الطرح العام نحو 25.77 مليون سهم تمثل نسبة 1.61% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

وكانت الشركة رفعت الأسبوع الماضي نسبة شريحة الطرح الخاص لكبار المستثمرين إلى 23.5% من إجمالي رأس المال النهائي، وذلك بعد إقبال قوي على الاكتتاب، بدلًا من 16.1% كانت مقررة.

وتأسست الشركة في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.