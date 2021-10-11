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بعد تراجعها عالميًا.. ماذا فعلت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين؟

01:14 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
بعد تراجعها عالميًا.. ماذا فعلت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين؟

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس أسعار أمس، لليوم الثاني علي التوالي، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 770 جنيهًا، وهو نفس أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 660 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 880 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6160 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.21%، ووصل سعر الأوقية إلى 1753.4 دولار في الساعة 12:12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

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