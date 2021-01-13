الملا يطلب من شركات التكرير الاستعانة ببتروجت وإنبي في تنفيذ مشروعاتها

كتب- مصطفى عيد:

أكد طارق الملا، وزير البترول، أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات التوسعات الانتاجية والإحلال والتجديد وتطوير البنية الأساسية بمصفاتي تكرير العامرية والإسكندرية دعماً لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج، وتوفير منتجات بترولية عالية الجودة تتناسب مع متطلبات الاستهلاك بالسوق المحلية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، أشار الوزير، خلال الجمعيات العامة لشركتي العامرية لتكرير البترول والإسكندرية للبترول، إلى ضرورة تضافر الجهود والاستفادة المثلى من الخبرات المصرية المتميزة بشركتي إنبي وبتروجت، الأذرع الاستشارية والتنفيذية لقطاع البترول في إنجاز المشروعات المخططة.

ووجه الوزير بسرعة التنسيق للانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز الأعمال بما يضمن سرعة تنفيذ الخطط الاستثمارية في التوقيتات المحددة.

كما وجه بالإسراع في مشروعات التحول الرقمي بمعامل التكرير والتي تشمل نظام إدارة الموارد والأصول "ERP" لدعم اتخاذ القرار، ونظام البرمجة الخطية لتحقيق الربط الرقمي لكافة انشطة ومصافي التكرير بما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية.

وشدد الملا علي سرعة الانتهاء من مشروعات التوافق البيئي، والعمل على مراجعة كافة الإجراءات في هذا الصدد في إطار الالتزام بواجبات المسؤولية البيئية لقطاع البترول، موجها بالاستمرار في برامج ترشيد أوجه الإنفاق والعمل على تعظيم الإيرادات من خلال أساليب مستحدثة وبما لا يؤثر على التشغيل والإنتاج والتطوير.

وأكد الوزير أهمية الالتزام بالحفاظ على السلامة الشخصية للعاملين من خلال المتابعة الدقيقة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي فيروس كورونا والتي تمثل أمرا بالغ الأهمية لمواجهة هذه الجائحة.

واستمع الوزير لعرض تقديمي من رئيسي الشركتين علي بدر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، ومحمد السيد صبحي رئيس الإسكندرية للبترول، حول ملامح الموازنة التخطيطية لشركتيهما خلال العام المالي المقبل 2021-2022.

وحضر أعمال الجمعيتين محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، ومجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وهشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

كما حضر أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة البترول، وأحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وممثلو وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتخطيط، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.