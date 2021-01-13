الذهب يواصل الصعود عالميًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في بداية جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، مقارنة بختام جلسة أمس.

وصعد سعر أوقية الذهب بنحو 3.9 دولار خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية جلسة أمس بنسبة صعود 0.21% ليصل السعر إلى 1858.5 دولار للأوقية في تمام الساعة 9:54 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.