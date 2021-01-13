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الذهب يواصل الصعود عالميًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء

10:17 ص الأربعاء 13 يناير 2021
الذهب يواصل الصعود عالميًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في بداية جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، مقارنة بختام جلسة أمس.

وصعد سعر أوقية الذهب بنحو 3.9 دولار خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية جلسة أمس بنسبة صعود 0.21% ليصل السعر إلى 1858.5 دولار للأوقية في تمام الساعة 9:54 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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