البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.97%، إلى مستوى 11058 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.98%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، أخر جلسات الأسبوع قبل إجازة عيد الميلاد، بنسبة بلغت 1.13% إلى مستوى 10952 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.