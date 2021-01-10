البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 0.97%، إلى مستوى 11058 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.81%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.98%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، أخر جلسات الأسبوع قبل إجازة عيد الميلاد، بنسبة بلغت 1.13% إلى مستوى 10952 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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