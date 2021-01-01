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أسعار الأسماك بسوق العبور في أول أيام السنة الجديدة

11:31 ص الجمعة 01 يناير 2021
أسعار الأسماك بسوق العبور في أول أيام السنة الجديدة

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب سوق العبور لتجارة الجملة.

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم لجمعة، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه الجمعة الماضي، ليتراوح بين 65 و75 جنيهًا.

كما تراجع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، خلال الأسبوع، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها، ليتراوح بين 16 و18 جنيهًا، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري ما بين جنيه و3 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 38 و42 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 70 جنيهًا و110 جنيهات.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية

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